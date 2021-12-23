Двое молодых людей похитили более тридцати металлических профильных труб на сумму около 23 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 18-ти и 19-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в ноябре текущего года фигуранты, проникнув на территорию одного из районных предприятий, похитили шестиметровые металлические профильные трубы. Металлоизделия молодые люди перенесли в лесной массив, с помощью топора разрубили их на части и сдали похищенное в пункт приема металла.Всего двое гусевчан похитили более тридцати металлических профильных труб. Материальный ущерб, причиненный организации, составил около 23 000 рублей.Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Сотрудники полиции проверяют молодых людей на причастность к аналогичным имущественным преступлениям.