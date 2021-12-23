В 19:35 22 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 19:35 22 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Новское Камешковского района.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. В результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка, имущество и чердачные перекрытия на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/