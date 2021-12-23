Нарушение выявила местная прокуратура.

В Киржаче прокуратура пресекла продажу алкоголя детям. Надзорное ведомства выявило факт реализации вина несовершеннолетнему.Подросток купил выпивку в одном из магазинов на улице Фурманова. Тут точку и накрыли люди в погонах.На гендиректора завели административное дело. Должностное лицо получило штраф 50 тысяч рублей.«Кроме того, в адрес руководителя торговой организации внесено представление в связи с отсутствием надлежащего контроля за продавцами», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Нарушения устранены.