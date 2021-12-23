В течение полугода пассажиров Сокольнической линии Московского метрополитена будет перевозить тематический поезд Мои документы. Состав вышел на линию в честь 10-летия центров госуслуг.

В течение полугода пассажиров Сокольнической линии Московского метрополитена будет перевозить тематический поезд "Мои документы". Состав вышел на линию в честь 10-летия центров госуслуг.Вагоны поезда украшены фотографиями сотрудников с рассказами о детстве и о том, как они стали работать в центрах "Мои документы".Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что еще 10 лет назад людям приходилось сидеть в очередях и ходить по разным офисам для получения стандартной выписки. Сейчас комфортные пространства, единый график, вежливые сотрудники и быстрое получение документов стало нормой, отметила она."Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности. Искреннее желание помочь со стороны чиновников стало нормой для москвичей. И цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают", – сказала Ракова.Выбор Сокольнической линии не случаен – с "красной" ветки начиналось московское метро. А "Мои документы" стали первыми в предоставлении госуслуг на качественно новом уровне.Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что московский транспорт и МФЦ объединяет общая цель – сделать жизнь горожан комфортнее. Он выразил уверенность, что тематический поезд будет интересен москвичам."Все мы пользуемся услугами центров “Мои документы”, а теперь сможем узнать о новых функциях, которые предоставляют МФЦ, и найти для себя много полезной информации", – сказал чиновник.В Москве работают 134 офиса "Мои документы", шесть из них – флагманские центры. Офисы открываются в самых удобных для горожан местах, перечень услуг .