В 8 утра 23 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 8 утра 23 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в Муроме на улице Ленинградская.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. В результате пожара сгорел моторный отсек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/