Сказочная мастерица и находчивый Служивый представят интерактивную театрализованную программу, где всех закружат в задорной кадрили и большом хороводе.

Во Владимире 7 января в 12.00 в парке культуры и отдыха «Дружба» состоится «Рождественская встреча с Марьей Искусницей». Мероприятие анонсировала пресс-служба горадминистрации.Сказочная мастерица и находчивый Служивый представят интерактивную театрализованную программу, где всех закружат в задорной кадрили и большом хороводе. В парке пройдут весёлые зимние забавы с разнообразными конкурсами и народными состязаниями.Действо продолжится концертом с участием женской вокальной группы «Владимир» и талантливых ребят из Школы хореографии. Ярмарка народных умельцев порадует всех любителей русских традиций.Подробности можно уточнить на или по телефону 54-16-93.