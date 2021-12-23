Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Метод погружения Переселение из аварийного жилья и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Метод "погружения"Переселение из аварийного жилья и строительство новой школы. Итоги визита главы региона в Гусь-Хрустальный район.- НЕбережливая поликлиникаГигантские очереди в детской поликлинике на Добросельской. Почему врачи отменили "дни здорового ребенка" и что будет дальше?- Дороги под контролемИ что, по мнению общественников должно измениться на трассе М-7? Активисты ОНФ встретились с руководством Упрдора "Москва-Нижний Новгород"