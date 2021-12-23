Через полчаса начнётся пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В этом году она пройдёт в очном режиме в московском Манеже. Аккредитованы 507 журналистов – зарубежных, ..

Через полчаса начнётся пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В этом году она пройдёт в очном режиме в московском Манеже. Аккредитованы 507 журналистов – зарубежных, отечественных.Ожидается, что глава государства ответит на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире. Накануне вице-спикер ЗС, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин в своем телеграм-канале предположил, что «многие россияне ожидают от президента страны объявления о новой единовременной выплате семьям с детьми, новой системы оплаты труда и мерах поддержки бюджетной сферы».- Мне интересно услышать мнение президента о проведении красных линий для стран НАТО и о борьбе с новым штаммом коронавируса – омикроном, - написал депутат.