Кроме указанного перевозчика на торги никто не заявился.

Мэрия Владимира отдаст право на обслуживание маршрутов № 4С, № 9Си № 55С предприятию «Владимирпассажиртранс». Итоги электронного аукциона подвели 22 декабря.Кроме указанного перевозчика на торги никто не заявился.Машины на линии должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда.