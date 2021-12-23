22 декабря во Владимире состоялся открытый конкурс на право автобусных перевозок по маршрутам № 4с,...

22 декабря во Владимире состоялся открытый конкурс на право автобусных перевозок по маршрутам № 4с, № 9с и № 55с.Первоначальная цена контракта была всего один рубль, но в итоге ее снизили до 30 копеек. Единственным поставщиком оказался «Владимирпассажиртранс», и с муниципальным перевозчиком заключат контракт еще на пять лет. Теперь перед «Владимирпассажиртрансом» стоит задача перекрасить автобусы в красно-белую цветовую гамму, на корпусе должна появиться надпись «Сохраняя прошлое — движемся в будущее». Также компании предстоит участвовать в программе обновления подвижного состава.Фото: https://pixabay.com/ru/