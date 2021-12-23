Почти ежедневно сотрудники полиции регистрируют сообщения от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Еженедельный материальный ущерб достигает в совокупности сумм от 5 до 8 млн рублей.

Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на профилактику мошенничества, сотрудники полиции продолжают регистрировать новые случаи. Только в текущем месяце еженедельный материальный ущерб, причиненный жителям региона, достигает в совокупности сумм от 5 до 8 млн рублей.Лидирующую позицию по-прежнему занимают дистанционные мошенничества, то есть преступления, совершенные с использованием средств мобильной связи или через сеть Интернет. В декабре наибольшее количество из зарегистрированных случаев составляют мошенничества, совершенные под видом работников банковской сферы, под предлогом отмены кредитной или иной операции.Так, например, в начале декабря 42-летняя жительница Камешковского района, ответив на звонок неизвестного и следуя его указаниям, лишилась своих сбережений в сумме более 740 000 рублей. В аналогичной ситуации оказалась 35-летняя жительница Александрова. Поверив мошеннику, женщина перевела на указанные реквизиты 300 000 рублей.В Судогодском районе 47-летний местный житель после общения по телефону с неизвестным, предложившим получить доход от брокерских ставок, лишился 900 000 рублей.Регистрируется много случаев мошеннических действий в отношении граждан, приобретающих товары через сайты объявлений или социальные сети. Здесь, как правило, при установлении связи с покупателем мошенники просят внести предоплату, а после перевода денежных средств перестают отвечать.Так, 14 декабря неизвестный, разместив в популярной соцсети объявление о продаже мебели, завладел деньгами 28-летней жительницы Александрова в сумме 27 000 рублей, которые она перевела на указанные мошенником реквизиты через онлайн банк в качестве предоплаты.За подобную противоправную деятельность перед судом предстанет 18-летний житель Калининградской области, задержанный оперуполномоченными УМВД России по городу Владимиру. Как сообщалось ранее, молодому человеку предъявлено обвинение в совершении мошенничества в отношении жительницы областного центра. Через сайт объявлений девушка планировала приобрести шубу, однако, после того, как перевела на указанные «продавцом» реквизиты банковской карты деньги, он перестал выходить на связь.В декабре полицейскими зафиксированы мошенничества, совершенные под предлогом выплаты государственных компенсаций на лекарства. Как сообщалось ранее, оперуполномоченные городской полиции совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области задержали 23-летнюю жительницу Ивановской области и 24-летнюю жительницу Ярославской области. Представившись работниками социальной сферы и введя в заблуждение двух 83-летних жительниц областного центра по поводу полагающихся им выплат на лекарства, сообщницы похитили принадлежащие пенсионеркам 180 000 рублей. Подозреваемые в мошенничестве заключены под стражу.«Ваш родственник стал виновником смертельного ДТП и нужно заплатить деньги, чтобы избежать уголовной ответственности» - такие звонки поступили в декабре нескольким жителям региона. Несмотря на то, что о данном виде мошенничества уже неоднократно говорилось и в федеральных и региональных СМИ, а также до населения регулярно доводилась информация сотрудниками полиции и представителями других ведомств и организаций, граждане продолжают добровольно передавать в руки мошенников свои сбережения.На подобную уловку в начале декабря попал 82-летний житель Владимира. Незнакомец позвонил местному жителю и, под предлогом освобождения внука от уголовной ответственности за совершенное ДТП, попросил определенную сумму денег. Следуя указанию, пенсионер отдал 800 000 рублей прибывшему курьеру.Уважаемые граждане!Преступления данной категории очень трудны в раскрытии.Прежде чем отдавать свои личные сбережения чужим людям, остановитесь, успокойтесь и подумайте!Чтобы не оказаться жертвой мошенников, не торопитесь предпринимать какие-либо действия:если на ваш телефон поступил неизвестный звонок с просьбой о незамедлительной помощи родственнику, якобы попавшему в неприятную ситуацию;если вам пришло смс-сообщение о блокировании вашей банковской карты;если к вам в дом пришли незнакомцы, представившиеся работниками социальной сферы.Не сообщайте никому реквизиты своей карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, проверяйте полную информацию, ищите отзывы, читайте форумы. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, неизвестные хотят присвоить ваши деньги.Как можно чаще напоминайте своим пожилым родственникам о том, как действуют мошенники и объясняйте, что ни при каких обстоятельствах не следует перечислять деньги на незнакомые номера и передавать неизвестным людям.Сотрудники полиции благодарят всех неравнодушных граждан, которые помогают в предупреждении преступлений и правонарушений. Так, в ноябре текущего года полицейские вместе с представителями общественности и органов местного самоуправления поощрили троих сотрудниц финансово-кредитных учреждений, вовремя обративших внимание на пожилых людей, совершавших финансовые операции с крупными денежными суммами. Профессионализм и неравнодушие банковских работников позволили предотвратить преступление.Напоминаем, в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.