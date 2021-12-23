22 декабря − в День энергетика − прошло заседание штаба по обеспечению безопасности...

22 декабря − в День энергетика − прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения во Владимирской области.Одним из основных вопросов мероприятия стало обеспечение бесперебойного энергоснабжения населённых пунктов региона в условиях обильных снегопадов и сильного ветра, особенно после недавних отключений в нескольких районах области. Большое количество отключений связано с тем, что на провода под тяжестью налипшего снега падают ветки и целые деревья. Многие из них находятся вне допустимой санитарной зоны, в которой энергетики могут вырубать растительность без нарушения законодательства.Большинство таких территорий находятся в эксплуатационной ответственности «Владимирэнерго». Силами компании ведётся расчистка просек от деревьев, которые могут упасть на воздушные линии электропередач, а также противопожарная и санитарная вырубка деревьев и кустарников в охранных зонах ЛЭП. Только в текущем году проведена расчистка и расширение просек на площади более 1,4 тыс. гектаров.Для того, чтобы решить вопрос бесперебойного энергоснабжения населённых пунктов, энергоснабжающим организациям дано поручение в срок до 13 января 2022 года составить «дорожные карты» по улучшению качества энергоснабжения в районах с наибольшим количеством отключений: Селивановском, Судогодском, Гусь-Хрустальном и Ковровском.На бесперебойные поставки электроэнергии влияет и состояние проводов. Департамент ЖКХ нацеливает территориальные сетевые организации области на увеличение объёма работ по замене голого провода на самонесущий изолированный провод. Так, за 2021 год построено и реконструировано свыше 70 км сетей с уровнем напряжения 0,4 кВ. На 2022 год планируется реконструкция и строительство свыше 140 км сетей с таким же уровнем напряжения, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: golos-pravda.ru