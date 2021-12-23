В акции приняли участие почти 4000 человек.

Во Владимирской области 24 декабря выберут 30 победителей лотереи среди вакцинированных. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Акция «Иммунитет 60+» собрала почти 4000 участников, среди которых будут разыграны телевизоры, пылесосы и микроволновые печи.На бытовую технику могли претендовать привитые от ковида граждане в возрасте 60 лет и старше.Призы победителям доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.