Подорожает ли проезд в автобусах и троллейбусах Владимира в ближайшее время? В департаменте цен и тарифов рассказали, что ведут на эту тему переговоры с городскими властями. Во Владимире

Подорожает ли проезд в автобусах и троллейбусах Владимира в ближайшее время? В департаменте цен и тарифов рассказали, что ведут на эту тему переговоры с городскими властями. Во Владимире оплату проезда не поднимали уже 2 года. Перевозчики сетуют, что фактически работают себе в убыток. Топливо дорожает. Число пассажиров общественного транспорта в последние годы стабильно снижается. Мария