Во Владимирской области на улицы вернулись автопатрули, цель которых - спасение замерзающих людей. Об этом рассказали волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В первую ..

Во Владимирской области на улицы вернулись автопатрули, цель которых - спасение замерзающих людей. Об этом рассказали волонтёры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».В первую аномально холодную ночь с 21 на 22 декабря в восьми городах региона работали 10 экипажей добровольцев. Они спасли двух жителей Судогды и Суздаля, а также помогли эвакуировать автолюбителя из Коврова, оказавшегося в промзоне на сломанной машине.«Если вы увидите на улице того, кому явно нужна помощь, но в силу каких-то причин не можете сами остаться с ним и вызвать экстренные службы, просто позвоните на горячую круглосуточную линию: 8-800-700-54-52», - обратились к владимирцам в «Лиза Алерт».