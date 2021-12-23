Со следующего года регоператоры возобновят переработку отходов.

В 2022 году во Владимирской области вырастет тариф на вывоз мусора. Об этом рассказала директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова.«Биотехнологии» с 1 июля увеличат плату на 0,5%. У «Экотранса» будет снижение на 2%. Цены в квитках «Хартии» повысят на 5,4%», - уточнила она.Со следующего года регоператоры возобновят переработку отходов. Летом будет введен в эксплуатацию сортировочный комплекс в деревне Бабанино. Мощность станции составит 40 тысяч тонн в год. Аналогичное предприятие появится в Камешковском районе.В целом плата за ЖКУ следующим летом вырастет на 5,4%.