Плата увеличится с 1 июля.

Во Владимирской области предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит 5,4%. Об этом сообщила директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова.«Первое полугодие традиционно − без роста. С 1 июля в среднем по региону подъём сумм в квитанциях составит 3,4%, предельное повышение по муниципитетам − 5,4% от декабря 2021 года. По отдельным поставщикам коммунальных услуг плата увеоичится сверх предела, но это будет компенсироваться выплатами из местных бюджетов. На эти цели запланировано 24,2 млн рублей», − озвучила она.Средний рост платы за ЖКУ на 2022 год запланирован в следующих параметрах: свет - 5%; отопление - 2,6%; вода - 4,8%; вывоз ТКО - 1,3%.