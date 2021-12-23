Ждать социальные выплаты владимирским семьям с детьми за январь стоит в этом месяце. Департамент соцзащиты населения области сообщает, что в связи с длительными новогодними и

Ждать социальные выплаты владимирским семьям с детьми за январь стоит в этом месяце. Департамент соцзащиты населения области сообщает, что в связи с длительными новогодними и рождественскими праздниками выплата пособий и компенсаций, предусмотренных областным законодательством семьям с детьми (детское пособие, компенсация на дополнительное питание детей до 3-х лет, меры поддержки многодетным семьям), за январь 2022 года