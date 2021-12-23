Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на профилактику мошенничества, сотрудники полиции...

Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на профилактику мошенничества, сотрудники полиции продолжают регистрировать новые случаи. Только в текущем месяце еженедельный материальный ущерб, причиненный жителям региона, достигает в совокупности сумм от 5 до 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Лидирующую позицию по-прежнему занимают дистанционные мошенничества, то есть преступления, совершенные с использованием средств мобильной связи или через сеть Интернет. В декабре наибольшее количество из зарегистрированных случаев составляют мошенничества, совершенные под видом работников банковской сферы, под предлогом отмены кредитной или иной операции.Так, например, в начале декабря 42-летняя жительница Камешковского района, ответив на звонок неизвестного и следуя его указаниям, лишилась своих сбережений в сумме более 740 000 рублей. В аналогичной ситуации оказалась 35-летняя жительница Александрова. Поверив мошеннику, женщина перевела на указанные реквизиты 300 000 рублей.В Судогодском районе 47-летний местный житель после общения по телефону с неизвестным, предложившим получить доход от брокерских ставок, лишился 900 000 рублей.Регистрируется много случаев мошеннических действий в отношении граждан, приобретающих товары через сайты объявлений или социальные сети. Здесь, как правило, при установлении связи с покупателем мошенники просят внести предоплату, а после перевода денежных средств перестают отвечать.Так, 14 декабря неизвестный, разместив в популярной соцсети объявление о продаже мебели, завладел деньгами 28-летней жительницы Александрова в сумме 27 000 рублей, которые она перевела на указанные мошенником реквизиты через онлайн банк в качестве предоплаты.В декабре полицейскими зафиксированы мошенничества, совершенные под предлогом выплаты государственных компенсаций на лекарства. Как сообщалось ранее, оперуполномоченные городской полиции совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области задержали 23-летнюю жительницу Ивановской области и 24-летнюю жительницу Ярославской области. Представившись работниками социальной сферы и введя в заблуждение двух 83-летних жительниц областного центра по поводу полагающихся им выплат на лекарства, сообщницы похитили принадлежащие пенсионеркам 180 000 рублей. Подозреваемые в мошенничестве заключены под стражу.«Ваш родственник стал виновником смертельного ДТП и нужно заплатить деньги, чтобы избежать уголовной ответственности» - такие звонки поступили в декабре нескольким жителям региона. Несмотря на то, что о данном виде мошенничества уже неоднократно говорилось и в федеральных и региональных СМИ, а также до населения регулярно доводилась информация сотрудниками полиции и представителями других ведомств и организаций, граждане продолжают добровольно передавать в руки мошенников свои сбережения.На подобную уловку в начале декабря попал 82-летний житель Владимира. Незнакомец позвонил местному жителю и, под предлогом освобождения внука от уголовной ответственности за совершенное ДТП, попросил определенную сумму денег. Следуя указанию, пенсионер отдал 800 000 рублей прибывшему курьеру.УМВД России по Владимирской области напоминает, в случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в полицию, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить новые.Фото: https://pixabay.com/ru/