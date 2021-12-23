Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 79 263 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 декабря выявлен 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 61 человека. Ещё 33 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 26 - в Александровском районах. По 25 инфицированных прибавилось в Муромском и Гусь-Хрустальном, 14 - в Юрьев-Польском, 13 - в Петушинском, 12 - в Кольчугинском, 11 - в Вязниковском, 10 - в Камешковском, 9 - в Меленковском районах. По 8 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Собинском и Киржачском, 7 - в Суздальском, 5 - в Селивановском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный и по 1 - в Гороховце и Судогодском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 79 263 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 447 случаев во Владимире, 9041 - в Гусь-Хрустальном районе, 8792 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.