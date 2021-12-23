По состоянию на 23 декабря в медорганизациях региона действуют 1644 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 23 декабря в медорганизациях региона действуют 1644 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,5 процента из них занято (1060), свободны 584 койки.61892 пациента с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 589 человек.За период наблюдения в области отмечено 2900 летальных случаев, за сутки – 6 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлен 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.