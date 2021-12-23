На территории Владимирской области 23 декабря 2021 года лабораторно подтвержден 271 случай...
На территории Владимирской области 23 декабря 2021 года лабораторно подтвержден 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
61 - во Владимире
33 - в Ковровском районе
26 - в Александровском районе
25 - в Муромском районе
25 - в Гусь-Хрустальном районе
14 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Петушинском районе
12 - в Кольчугинском районе
11 - в Вязниковском районе
10 - в Камешковском районе
9 - в Меленковском районе
8 - в Собинском районе
8 - в Киржачском районе
7 - в Суздальском районе
5 - в Селивановском районе
2 - в Радужном
1 - в Гороховце
1 сл. в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 263 случая заболевания.