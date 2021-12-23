На территории Владимирской области 23 декабря 2021 года лабораторно подтвержден 271 случай...

На территории Владимирской области 23 декабря 2021 года лабораторно подтвержден 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:61 - во Владимире33 - в Ковровском районе26 - в Александровском районе25 - в Муромском районе25 - в Гусь-Хрустальном районе14 - в Юрьев-Польском районе13 - в Петушинском районе12 - в Кольчугинском районе11 - в Вязниковском районе10 - в Камешковском районе9 - в Меленковском районе8 - в Собинском районе8 - в Киржачском районе7 - в Суздальском районе5 - в Селивановском районе2 - в Радужном1 - в Гороховце1 сл. в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 263 случая заболевания.