На четыре меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже четвёртые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 79 263.

На четыре меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже четвёртые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 79 263. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (61 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла 64. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 447 заражённых. Общая статистика по области выглядит