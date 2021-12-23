Для законодательного обеспечения союзных программ, утвержденных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, парламентариям двух стран нужно самоорганизоваться и работать на конечный результат. Об этом в ходе второго заседания 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России заявил спикер Госдумы и председатель собрания Вячеслав Володин.

Для законодательного обеспечения союзных программ, утвержденных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, парламентариям двух стран нужно самоорганизоваться и работать на конечный результат. Об этом в ходе второго заседания 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России заявил спикер Госдумы и председатель собрания Вячеслав Володин.Парламентарии обсудили изменение структуры Парламентского собрания. Образуется 12 комиссий: по труду и социальной политике, по аграрным вопросам, бюджету и налогам, информационной политике, безопасности и обороне, международным делам, энергетике и транспорту, молодежной политике и другие.Володин призвал парламентариев двух стран обеспечить законодательную реализацию повестки, поддержанной президентами. Для этого важна самоорганизация, подчеркнул спикер."И то решение, которое сегодня принято по структуре, — это начало большой работы", – сказал он.В следующем году парламентариям нужно работать на конечный результат и оправдать доверие граждан, добавил Володин.Ранее спикер сообщил, что для реализации 28 программ Союзного государства нужно принять около 400 законодательных актов. Предстоит еще многое сделать, прежде всего в экономике и социальной сфере, говорил Володин.