За первые три недели декабря россияне потратили в кафе, ресторанах и барах почти 10 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ..

За первые три недели декабря россияне потратили в кафе, ресторанах и барах почти 10 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.По сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений россиянами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 20% – до 18 млн чеков.Траты посетителей ресторанов и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на треть – до 3,1 млрд рублей. Количество транзакций выросло до 3,3 млн, а средний счет составил около 1000 рублей.Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют бары и клубы. За три недели декабря клиенты ВТБ потратили там в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Количество транзакций выросло на треть, а средний чек составил 850 рублей.Сопоставимый прирост (+47%) показывают и точки фастфуда, где траты клиентов превысили 6 млрд рублей, а количество транзакций – 14 млн (+25%). В среднем россияне оставляют там около 400 рублей за один счет.В ТОП-5 городов-лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии вошли в декабре Москва (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (622 млн), Новосибирск (163 млн), Екатеринбург (139 млн) и Казань (109 млн).«Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре-декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного рынка ВТБ.