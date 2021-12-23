Владимирская область активно реализует нацпроект Производительность труда. В списке уже 42...

Владимирская область активно реализует нацпроект "Производительность труда". В списке уже 42 предприятия. Последнее присоединившееся - производство нетканых материалов "Технопласт".На российском рынке компания "Технопласт" - лидер производства нетканых материалов. Для Вязниковского района - это, можно сказать, градообразующее предприятие. Здесь работают почти 400 человек. На рынке компания уже 10 лет. В месяц завод выпускает порядка 1300 тонн изделий, которые поставляются по всей России, но потенциал компании намного выше. За помощью в поиске возможностей для роста производительности и прибыли работники обратились к сотрудникам "Регионального центра компетенций".Роман Митрофанов, генеральный директор ООО "Технопласт":- Мы нацелены на систематический рост всех производственных показателей. Мы считаем важным увеличивать эффективность труда и оптимизировать текущие процессы за счет уменьшения временных потерь на операции.Производственный анализ, картирование процессов, быстрая переналадка, создание инфоцентра и поиск внутренних резервов предприятия. Сотрудники РЦК в течение полугода будут работать над улучшением и оптимизацией производства.Фёдор Жаров, руководитель проекта АНО "РЦК Владимирской области":- Бездумно внедрять улучшения лишь бы их внедрить - это контрпродуктивно. Поэтому мы для начала ищем узкие места, больные места и работаем непосредственно с ними. По большому счету - проект это такое большое, глобальное обучение. То есть мы не просто учим инструментам, каким-то умным словам, мы учим тому, как необходимо вести проект и как внедрять изменения и как в будущем не остановиться.Задача нацпроекта - повысить производительность труда и рентабельность предприятий без лишних вложений. В проект уже включились 42 предприятия. Скоро к ним присоединятся ещё 8.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Постоянно идет переподготовка сотрудников предприятий, около 200 человек уже переподготовлены и обладают основными инструментами для внедрения бережливого производства в рамках своих предприятий. Огромное вовлечение специалистов будет по итогу.Для сотрудников предприятия открыт бесплатный доступ к порталу "Производительность точка РФ". Успешные наработки РЦК, обучающие курсы, онлайн-консультации. Участники нацпроекта получают новые возможности - льготные займы и налоговые вычеты, доступ к экспортному акселератору и программе обучения руководства "ЛидерыПро", а также право на освещение проекта в СМИ. В общем, всё для беспрепятственного развития бизнеса.Артём Яковенко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».