В МИДе считают, что действия НАТО в Черноморском регионе так или иначе связаны с энергетическим проектом.

В МИДе считают, что действия НАТО в Черноморском регионе так или иначе связаны с энергетическим проектом.Подобное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым на его ютуб-канале "Соловьев LIVE" Мария Захарова заговорила о напряженности, созданной представителями НАТО в акватории Черного моря.Чиновница рассказала, что у США и всего натовского сообщества есть сильнейшая аллергия на "Северный поток – 2" – об этом сообщил . Этот энергетический проект является очень выгодным для Европы в целом и для некоторых европейских стран в частности, поэтому наша сторона не раз призывала прекратить политизировать этот вопрос. Однако НАТО продолжает выражать свое неприятие.Захарова пояснила, что США никак не могут смириться с "Северным потоком – 2". Они поняли, что больше не смогут осуществлять политическое давление в энергетическом вопросе открыто и перешли к действиям другого рода – провокации. Деятельность НАТО в районе Черного моря, по мнению представителя МИДа, как раз демонстрирует истинность намерений Запада.Ранее "Дни.ру" писали о том, . Дмитрий Песков подчеркивал, что США оказали мощное давление на проект, и для них он навсегда останется больным вопросом. Когда проект будет запущен, Америка потеряет возможность манипулировать Европой.