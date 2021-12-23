Дома у мужчины полицейские обнаружили несколько свертков с марихуаной.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя одного из районных сел, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ноябре текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.Проводя осмотр жилья подозреваемого, полицейские обнаружили несколько свертков с веществом растительного происхождения. Результаты проведенного исследования показали, что в свертках хранилась марихуана, общей массой более 30 грамм.Как пояснил мужчина, психоактивное средство он хранил у себя дома для личного потребления.Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.