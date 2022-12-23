ВТБ подвел итоги всероссийской программы именных грантов «Твой старт в будущее», которая направлена на поддержку талантливых студентов по всей стране. В этом году в ней приняли участие ..

ВТБ подвел итоги всероссийской программы именных грантов «Твой старт в будущее», которая направлена на поддержку талантливых студентов по всей стране. В этом году в ней приняли участие более 1,4 тысячи студентов. Победителями стали 20 человек, получивших гранты от ВТБ в размере 200 тысяч рублей.Программа второй год подряд проходит в формате образовательного курса, к созданию которого традиционно привлекаются как ведущие эксперты ВТБ, так и внешние спикеры. Основная цель проекта – дать возможность студентам получить ценные навыки и знания, а самым успешным из них по ее результатам предоставить грант на профессиональное развитие.В этом году ВТБ принял рекордное количество заявок – свыше 8 000 – от студентов из разных регионов России. По результатам отбора более 1,4 тысячи из них приступили к обучению. Программа длилась 1,5 месяца и состояла из 12 мастер-классов. Занятия помогли участникам получить знания и навыки, которые можно применить в разных профессиональных сферах. В частности, студенты узнали, как проводить переговоры, управлять проектами и работать с данными.