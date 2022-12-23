Активные выходные: какие спортивные соревнования пройдут во Владимирской области Спортивный обзор....

Активные выходные: какие спортивные соревнования пройдут во Владимирской областиСпортивный обзор. Коротко о состязаниях, которые пройдут в ближайшее время в нашем регионе.- Завтра Собинский район примет чемпионат области по боксу среди женщин 19-40 лет. И первенство среди юниорок и девочек. Начало в 12 часов в Ставровской школе.- Также в субботу в Гусь-Хрустальном состоятся областные соревнования по рукопашному бою. Участники - мужские команды. Место проведения - спортивная школа на Володарского.- В Судогодском районе в деревне Новокарповка пройдет Чемпионат области по автомобильному спорту среди мужчин и женщин - ралли спринт.- А в Струнино Александровского района в эти выходные будут встречать тяжелоатлетов - там готовятся к региональным соревнованиям памяти Виктора Кузнецова - Чемпиона мира, отца прославленного тяжелоатлета Павла Кузнецова.