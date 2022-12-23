22 декабря, завершая объявленный Президентом Год Петра, Министерство культуры РФ совместно с Правительством Владимирской области провели масштабное выставочно-просветительское мероприятие «Великие имена в истории России».

22 декабря, завершая объявленный Президентом Год Петра, Министерство культуры РФ совместно с Правительством Владимирской области провели масштабное выставочно-просветительское мероприятие «Великие имена в истории России». На сей раз площадкой для обмена опытом стала, по словам спикеров, «духовная столица России» – Владимир. В Областной научной библиотеке руководители и специалисты собрались для обсуждения вопросов сотрудничества в деле сохранения, изучения и популяризации наследия великого государственного деятеля.На пленарном заседании с приветственными словами выступили: В.А. Куимов, заместитель Губернатора Владимирской области, П.В. Карташев, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ, О.В. Демина, директор Департамента культуры региона, С.А. Пиляк, директор Государственного музея «Смоленская крепость». Он же был и модератором этого форума, где свои успешные практики осветили представители музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Рязанской, Смоленской областей, и конечно, двух федеральных музеев Владимирского края. Один из них – музей-заповедник «Александровская слобода» – был приглашен к участию как единственная мемориальная историческая территория области, непосредственно связанная с судьбой Петра I.На заседании прозвучал доклад «Научно-практическая конференция «Александровская слобода и Петр: памятники Петровской эпохи в музейном пространстве» как эффективный способ внутримузейной коммуникации». Конференция, завершающая петровский год в музее, стала итогом слаженной и продуктивной работы коллектива по репрезентации наследия этой эпохи. «В 2022 году практически все музейные подразделения были вовлечены в процесс реализации комплекса мероприятий, приуроченных к 350-летию императора. Подготовка к ним позволила более глубоко изучить Петровскую эпоху, а затем наиболее интересно представить ее нашим посетителям... И, как неоднократно отмечали сегодня коллеги, Петр I до сих пор заставляет всех неустанно работать до достижения наилучших результатов!», –подчеркнула в завершение заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода» М.К.Рыбакова.В рамках статусного мероприятия участники конференции познакомились с передвижными выставками: «Кронштадт. Город-крепость, город-порт, город Петра» («РОСФОТО») и «Петровское наследие Российской провинции» (музей «Смоленская крепость»), а также с интерактивной выставкой «В начале дел великих» (Владимирская областная библиотека для детей и молодежи).