Новые правила должны повысить безопасность пассажиров.

Депутаты Госдумы приняли закон о работе такси. Новые правила должны повысить безопасность пассажиров.«С сентября следующего года лицам с неснятыми или непогашенными судимостями за насильственные преступления запрещается водить такси. К работе не допустят тех, кого за последний год лишали водительского удостоверения, а также граждан, у которых есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения», - рассказал в своём депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Кроме того, власти ужесточат правила проведения медосмотра и техосмотра. Агрегаторов обязали открыть представительства в регионах и заключать договоры с самозанятыми.«При аварии, если самозанятый водитель не может покрыть ущерб, компенсацию будет выплачивать агрегатор», - резюмировал парламентарий.