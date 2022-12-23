Ледяной дождь во Владимирской области не прошел без последствий для автомобилистов. В Меленковском районе с трассы вылетел легковой автомобиль. По информации дорожной полиции, водитель не

Ледяной дождь во Владимирской области не прошел без последствий для автомобилистов. В Меленковском районе с трассы вылетел легковой автомобиль. По информации дорожной полиции, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. По этим кадрам видно, что автомобиль отбросило далеко от дороги. ДТП случилось на 49 километре автодороги Касимов-Муром-Нижний Новгород днем 22 декабря. Олег