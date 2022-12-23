Директор департамента ветеринарии Владимирской области пояснил позицию властей по поводу закрытия...

Директор департамента ветеринарии Владимирской области пояснил позицию властей по поводу закрытия приюта для животных "Валента"Что будет с владимирским приютом для бездомных животных "Валента" и его питомцами? На эти вопросы сегодня ответил исполняющий обязанности директора департамента ветеринарии Александр Григорьев.Напомним, по решению Фрунзенского районного суда "Валента" должна быть закрыта в течение месяца - из-за иска одной из местных жительниц.Александр Григорьев подчеркнул: сейчас судебное разбирательство продолжается. И важно дождаться его итогов. Департамент готов оказать поддержку. Ведомство уже обратилось в администрацию города Владимира с просьбой о выделении земельного участка для приюта, который отвечал бы новым требованиям.Александр Григорьев, и.о. директора департамента ветеринарии:- Мы постараемся решить вопрос о проведении строительства государственного приюта. В настоящее время проектно-сметные работы проводятся, администрацией города выделен земельный участок для обустройства этого приюта. И я, надеюсь, что в течение 23 года мы проведем соответствующие работы.