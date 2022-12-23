Депутаты обсудили законопроект о подарках владимирским роженицам. Инициатором соответствующей поправки в областной Закон о мерах соцподдрежки стала одна из фракций Заксобрания. Ряд

Депутаты обсудили законопроект о подарках владимирским роженицам. Инициатором соответствующей поправки в областной Закон о мерах соцподдрежки стала одна из фракций Заксобрания. Ряд парламентариев предлагает вручать подарочные наборы мамам, которые родили на территории региона, и чьи дети зарегистрированы в отделениях ЗАГС Владимирской области. Сергей Бирюков, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании области Недавно Росстат опубликовал очередной