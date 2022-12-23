Они затронули порядок организации УИКов и формирования партийных списков.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области внесли изменения в Избирательный кодекс. Они затронули порядок организации УИКов и формирования партийных списков.Теперь на избирательных участках, созданных на вокзалах и в аэропортах, списки людей составляются в день голосования. На участках, где голосуют вахтовики, может быть увеличено количество бюллетеней.Сократится количество кандидатов, числящихся в территориальных группах. Вместо 3-5 претендентов на депутатское кресло в список войдут от 2 до 5 человек. Предполагается, что это упростит задачу малым партиям при регистрации списка. К слову, это может привести лишь к увеличению количества партий-спойлеров.По общеобластным спискам теперь будет проходить до пяти кандидатов, а не три как было ранее.У Облзибиркома не возникло вопросов к законопроекту. Новые правила выборов утвердили большинством голосов.