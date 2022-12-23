Дети Владимирской области смогут оставлять голосовые сообщения Деду Морозу. Специально для этого...

Дети Владимирской области смогут оставлять голосовые сообщения Деду Морозу.Специально для этого открыт бесплатный круглосуточный номер 8 800 -101-10-42. Он будет работать до 29 декабря.Позвонив по этому телефону, дети смогут рассказать о подарках, которые хотели бы получить, и оставить пожелания Новогоднему волшебнику.Все сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию Дедушки.Фото администрации Владимирской области