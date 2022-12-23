Врач рассказал всю правду о диагнозе Анны Седоковой.

Врач рассказал всю правду о диагнозе Анны Седоковой.Жизнь экс-солистки "ВИА Гры" в один момент оказалась в смертельной опасности. Недавно фанаты заметили на теле певицы шрамы. Сама Анна Седокова объяснила, что это следы от операции, которая называется Kidney Obstruction.Тогда ее экстренно госпитализировали, чтобы положить под нож хирурга. Благо, никаких серьезных последствий не было. Однако, если верить словам хирурга Филиппа Выступеца, это довольно серьезный недуг – почечная обструкция, при которой происходит задержка мочи.Пациент испытывает невыносимую боль: в разговоре с специалист отметил, что эти адские ощущения не стоят рядом с головной или зубной болью и больше схожи с онкологией. Как переносила недуг Анна Седокова, остается только догадываться.А во-вторых, последствия. Как рассказал Филипп Выступец, больному необходимо вовремя провести операцию. Любое опоздание чревато серьезными последствиями."Если это двусторонняя обструкция, то это может закончиться летально", – можно сказать, вынес приговор экс-солистке "ВИА Гры" хирург.Но к счастью для поклонников и самой певицы все закончилось хорошо! Анна Седокова жива, здорова, недавно отметила 40-летие, а страшном недуге напоминают лишь шрамы на ее красивом теле.