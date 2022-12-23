По мнению властей, он должен работать в другом месте.

Владимирский приют для бездомных животных «Валента» должен работать в другом месте. Ситуацию с закрытием дома для собак и кошек прокомментировал директор департамента ветеринарии Александр Григорьев.«Мы провели встречу с руководством центра, подготовили обращение в администрацию Владимира об оказании помощи данному приюту. В областной собственности подходящей территории не нашлось. С точки зрения решения суда, я думаю, что всё законно», - пояснил госслужащий.Напомним, что после иска местной жительницы Фемида запретила деятельность «Валенты». В приюте же ждут постановления суда, чтобы понять куда двигаться дальше. Остаётся надеяться наВ будущем областные власти планируют решить проблему за счёт возведения государственного учреждения для бесхозяйных четвероногих на улице Мещерской. Его сейчас проектирует «Центр ветеринарии Владимирской области». Но в лучшем случае он появится в 2023 году. Что делать с двумя сотням собак и кошек из «Валенты», если через месяц их выгонят на улицу, пока непонятно.Напомним, что неравнодушные владимирцы создали против выселения приюта. Её подписали почти 8000 человек.