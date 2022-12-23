По мнению властей, он должен работать в другом месте.
Владимирский приют для бездомных животных «Валента» должен работать в другом месте. Ситуацию с закрытием дома для собак и кошек прокомментировал директор департамента ветеринарии Александр Григорьев.
«Мы провели встречу с руководством центра, подготовили обращение в администрацию Владимира об оказании помощи данному приюту. В областной собственности подходящей территории не нашлось. С точки зрения решения суда, я думаю, что всё законно», - пояснил госслужащий.
Напомним, что после иска местной жительницы Фемида запретила деятельность «Валенты». В приюте же ждут постановления суда, чтобы понять куда двигаться дальше. Остаётся надеяться на
В будущем областные власти планируют решить проблему за счёт возведения государственного учреждения для бесхозяйных четвероногих на улице Мещерской. Его сейчас проектирует «Центр ветеринарии Владимирской области». Но в лучшем случае он появится в 2023 году. Что делать с двумя сотням собак и кошек из «Валенты», если через месяц их выгонят на улицу, пока непонятно.
Напомним, что неравнодушные владимирцы создали против выселения приюта. Её подписали почти 8000 человек.