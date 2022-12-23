Итоги работы Минцифры России в 2022 году подвели сегодня на заседании Общественного совета при...

Итоги работы Минцифры России в 2022 году подвели сегодня на заседании Общественного совета при министерствеЗаседание Общественного совета при Минцифры России провёл его председатель, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В заседании принял участие глава ведомства Максут Шадаев.Своё выступление министр посвятил итогам непростого года и ключевым задачам на будущее. В ряду главных проблем была обозначена защита прав пользователей, в том числе, предупреждение утечек и незаконного использования персональных данных, противодействие распространению незаконного контента, а также оперативное решение проблем импортозамещения в IT-отрасли. Важным видится также сохранение и развитие кадрового потенциала. Максут Шадаев подчеркнул, что видит Общественный совет как площадку для предварительного обсуждения наиболее тяжелых и спорных решений, имеющих широкий резонанс, например, таких, как блокировка популярных интернет-ресурсов, борьба с пиратством, контроль и модерация контента традиционных СМИ, печатаных изданий и новых медиа, судьба покинувших Россию IT -специалистов и целый ряд других. Кроме того, совет должен стать каналом обратной связи, давать оценку эффективности, достаточности или, наоборот, избыточности принятых мер. Важно получать отклик от общества, потребителей, отраслевых объединений.Рифат Сабитов, комментируя выступление Министра, подчеркнул, что Совет — одна из наиболее продуктивных форм прямого общения между обществом и властью, задача которого-выявить «болевые» точки, предложить направления развития, меры поддержки отрасли.«Сделано, действительно, очень много — огромный, колоссальный объём работы, потому что сегодня, я считаю, что это ключевое министерство правительства РФ, потому что всё, что мы с вами делаем, все стороны нашей жизни — они так или иначе сопряжены с цифровой трансформацией. А этим занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. И очень много было сказано о проблемах, которые существуют во всех направлениях, которыми занимается министерство, и были предложены некие варианты общественного обсуждения различных законодательных инициатив, с тем, чтобы и готовить правильно общественное мнение, и чтобы общество правильно реагировало и поддерживало эти новации, инициативы, которые инициировало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».Участники заседания отметили, что в министерстве на постоянной основе проводится анализ правоприменительной практики, взаимодействие с органами власти и обществом ведётся по целому ряду направлений.Общественный совет Минцифры России является совещательно-консультативным органом. Совет возглавляет председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.Источник -ГТРК «Ставрополье»Фото: Минцифры РФ