Документы необходимо подать в Управление ЖКХ горадминистрации, кабинет №111.

Мэрия Владимира до 15 января принимает заявки на ремонт дворов. Документы необходимо подать в Управление ЖКХ горадминистрации, кабинет №111. Чиновники работают с 8-30 до 17 часов (с 12 до 13 - перерыв).Пакет документов должен состоять из:- паспорта благоустройства придомовой территории и фотоматериалов;- копии плана земельного участка либо кадастрового паспорта;- чертежа с уже существующими объектами благоустройства и новыми, которые предполагается создать;- разработанный проект;- опись документов.Порядок подачи утвержден мэрии. Помощь при составлении заявки может также оказать депутат-одномандатник, избранный по вашему округу.Власти также ответили на часто задаваемые вопросы, которые возникают при подаче заявки.