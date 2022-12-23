Документы необходимо подать в Управление ЖКХ горадминистрации, кабинет №111.
Мэрия Владимира до 15 января принимает заявки на ремонт дворов. Документы необходимо подать в Управление ЖКХ горадминистрации, кабинет №111. Чиновники работают с 8-30 до 17 часов (с 12 до 13 - перерыв).
Пакет документов должен состоять из:
- паспорта благоустройства придомовой территории и фотоматериалов;
- копии плана земельного участка либо кадастрового паспорта;
- чертежа с уже существующими объектами благоустройства и новыми, которые предполагается создать;
- разработанный проект;
- опись документов.
Порядок подачи утвержден мэрии. Помощь при составлении заявки может также оказать депутат-одномандатник, избранный по вашему округу.
Власти также ответили на часто задаваемые вопросы, которые возникают при подаче заявки.