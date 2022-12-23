24 декабря 2022 года проходит народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобного...
24 декабря 2022 года проходит народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобного Никона Печерского. В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.
Что можно делать 24 декабря 2022 года:
1. Сегодня желательно заниматься благотворительностью.
2. Никону молятся об успокоении души. Если у человека неспокойно на сердце, мучают переживания, страдания, горестные воспоминания, которые мешают полноценной жизни, именно молитва способна прогнать такие душевные муки.
3. Дома нужно создать как можно больше света. Лучше избегать полумрака в комнате, где находятся люди.
Что нельзя делать 24 декабря 2022 года:
1. Нельзя оставлять веник или метлу у входной двери. Это связано с поверьями, что в этот день наблюдается разгул ведьм и нечистой силы.
2. После наступления темноты нельзя делать домашние дела — подметать, стирать, мыть, готовить, рукодельничать.
3. Не выходить из дома и как можно реже выглядывать в окна.
Народные приметы на 24 декабря 2022 года:
Если ворона сидит клювом на север или кричит в северную сторону — будет похолодание.
К вечеру стаи ворон постоянно перелетают с места на место — к буре.
Морозный день — оттепель придёт ещё нескоро.
Потепление и капель — весной будет половодье.
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