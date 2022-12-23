24 декабря 2022 года проходит народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобного...

24 декабря 2022 года проходит народный праздник Никонов день и церковный день памяти преподобного Никона Печерского. В старину на Никона зажигали лампадку, чтобы прибавить доброго света и попросить солнце сойти с неба, засветить ярким светом и отогнать нечисть. Верили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и снежные вихри поднимать.Что можно делать 24 декабря 2022 года:1. Сегодня желательно заниматься благотворительностью.2. Никону молятся об успокоении души. Если у человека неспокойно на сердце, мучают переживания, страдания, горестные воспоминания, которые мешают полноценной жизни, именно молитва способна прогнать такие душевные муки.3. Дома нужно создать как можно больше света. Лучше избегать полумрака в комнате, где находятся люди.Что нельзя делать 24 декабря 2022 года:1. Нельзя оставлять веник или метлу у входной двери. Это связано с поверьями, что в этот день наблюдается разгул ведьм и нечистой силы.2. После наступления темноты нельзя делать домашние дела — подметать, стирать, мыть, готовить, рукодельничать.3. Не выходить из дома и как можно реже выглядывать в окна.Народные приметы на 24 декабря 2022 года:Если ворона сидит клювом на север или кричит в северную сторону — будет похолодание.К вечеру стаи ворон постоянно перелетают с места на место — к буре.Морозный день — оттепель придёт ещё нескоро.Потепление и капель — весной будет половодье.Фото www.pxfuel.com/