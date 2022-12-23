ВТБ запустил для розничных клиентов сервис быстрого заказа дебетовых карт через ВТБ Онлайн. Это позволит действующим пользователям оформлять карту с доставкой на дом в два клика в личном ..

ВТБ запустил для розничных клиентов сервис быстрого заказа дебетовых карт через ВТБ Онлайн. Это позволит действующим пользователям оформлять карту с доставкой на дом в два клика в личном кабинете интернет-банка или в мобильном приложении. Неименную карту, которая по функционалу сопоставима с именной, можно получить в день заказа.Действующим клиентам банка для доставки карты на дом теперь не требуется заполнять анкету на сайте банка. Достаточно зайти в раздел «Услуги» интернет-банка или мобильного приложения и нажать «Дебетовая карта ВТБ», указать удобное время и место получения пластика – и курьер может привезти карту в тот же день. Сегодня доставка доступна в 80 городах России, их перечень можно найти в разделе «Доставка карты».«ВТБ последовательно развивает для клиентов удобные онлайн-сервисы, которые позволяют решить большинство задач дистанционно. Сегодня мы запускаем сервис в ВТБ Онлайн, который позволит быстро и без визита в банк оформить и получить пластиковую карту. Этот сервис будет особенно полезен для тех, кому понадобилась новая карта. При этом пользователям по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты в мобильном банке с возможностью ее моментальной привязки к смартфону. В начале следующего года сервис доставки станет доступен и для клиентов состоятельного сегмента», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.В июне ВТБ запустил курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов на сайте. В короткие сроки – от трех часов после получения заявки – от пользователя сотрудник банка привезет дебетовую или кредитную карту, а также оформит на месте другие продукты и услуги ВТБ с помощью технологии цифрового подписания. Сервис рассчитан прежде всего на тех, кто пока не пользуется продуктами банка, и предполагает заполнение анкеты на сайте.