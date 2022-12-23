Алексей Панин показал, чем занимается.

Алексей Панин показал, чем занимается.Некогда очень востребованный актер покинул Россию, причем со скандалом. Исполнитель одной из ролей в картине "Жмурки" буквально открестился от родины, стал поливать ее грязью, за что заработал гнев со стороны публики. Переезд в Испанию запомнился россиянам и другими скандалами с участием Алексея Панина: развратное поведение, пьянки и слухи о сношениях с собаками...Конечно, все это наложило отпечаток на карьере артиста. Недавно в одном из интервью он признался, что найти работу по своей профессии он не может, потому что люди воспринимают его как скандального персонажа, причем не помогают даже доводы о том, что актер работал с настоящими мэтрами!В общем, предложений о съемках в кино или выступлении в театре у Алексея Панина за бугром не так много. Он буквально остался без работы, но руки не опускает. В октябре этого года она начала репетировать спектакль "Скамейка", который планирует показать публике. В партнеры себе он взял украинскую актрису, с которой отыгрывает сцены и снимает их на камеру.Один из отрывков постановки он накануне показал подписчикам. Из-за сюжета, который происходит практически в одном месте, на время спектакля актер поселился на скамейке, где герои за один вечер проживают целую жизнь.Судя по фразам и происходящему в ролике, персонаж Алексея Панина вынужден жить на копейки, которые ему по спектаклю выдает девушка на обед."Клянусь! Выйду замуж, пусть все деньги у него будут", – произносит реплику своей героини партнерша Алексея Панина.