Государственная корпорация Росатом 23 декабря безвозмездно передала Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского аппараты генерации монооксида азота Тианокс. Разработка предназначена для оказания помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Государственная корпорация "Росатом" 23 декабря безвозмездно передала Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского аппараты генерации монооксида азота "Тианокс". Разработка предназначена для оказания помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.Аппарат произведен в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики в городе Саров (РФЯЦ-ВНИИЭФ). "Тианокс" осуществляет синтез ингаляционного монооксидного азота (NO) непосредственно во время проведения терапии. Для этого используется воздух помещения, где находится прибор.Госпиталю Вишневского передано 10 аппаратов. Разработка особенно актуальна для лечения коронавирусной инфекции и терапии пациентов с постковидным синдромом, сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Виктор Селемир.Аналогов "Тианокса" в мире не существует. Разработка позволяет отказаться от баллонов и значительно повышает доступность NO-терапии. Аппарат контролирует чистоту продукта."Тианокс" помогает спасти жизни даже в самых тяжелых ситуациях. Широкое применение аппарата позволяет сократить число смертей в России на 100-150 тысяч и увеличить среднюю продолжительность жизни на 2,5 года, передает департамента коммуникаций "Росатома".Селемир отметил, что до конца 2023 года центр в Сарове сможет выпускать около 2,5 тысячи аппаратов в год. "С целью расширения применения уникального аппарата "Росатом" поддержал создание на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге центра по соответствующей подготовке клиницистов", – рассказал ученый."Тианокс" включен в стандарт оснащения неонатологических центров и уже используется в медучреждениях России. Его применяют в реанимации, пульмонологии, реабилитации, кардиохирургии, гинекологии.В текущем году центр в Сарове поставил в медучреждения нашей страны 200 приборов. "Тианокс" получили ведущие медицинские организации России: военный госпиталь имени Бурденко, НИИ имени Склифосовского, медицинский центр имени Алмазова и другие.Ранее сообщалось, что в 2023 году "Росатом" медицинского оборудования на базе ускорителя электронов. Это повысит доступность высокотехнологичной онкологической помощи.