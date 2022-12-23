Для гостей праздника на улице Георгиевской горадминистрация подготовила конкурсно-музыкальную программу.

Рождественская ярмарка во Владимире откроется в полдень 25 декабря. Об этом рассказали в мэрии областного центра.Для гостей праздника на улице Георгиевской горадминистрация подготовила конкурсно-музыкальную программу.«С 1 по 8 января здесь проходить детские представления с аниматорами и выступлениями артистов. Расписание можно будет уточнить на афише, размещённой на Георгиевской», - добавили власти.Еще одна ярмарка ждёт владимирцев на Комиссаровском пруду.