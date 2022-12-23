Многие из нас держат домашних животных — кошек, собак, хомячков и аквариумных рыбок. А герои нашего...

Многие из нас держат домашних животных — кошек, собак, хомячков и аквариумных рыбок. А герои нашего репортажа - Илья и Анастасия из Владимира - решили завести лис. Тася и Пушкин живут с ними в частном доме уже несколько лет. Кореспондент ГТРК «Владимир» побеседовал с хозяевами необычных питомцев и узнал, как они решились на такой выбор и в чем состоят особенности содержания лис.- Илья, расскажи начало этой истории. Как у вас появились лисы? Это был сознательный выбор или случайность?- Идея завести лисицу пришла к нам вовсе не одномоментно. На просторах интернета нам периодически попадались различные ролики и сюжеты о домашних лисах, и в какой то момент нас это заинтересовало и мы стали целенаправленно собирать информацию о жизни лис вместе с человеком. Мы в тот момент занимались строительством дома в пригороде Владимира и через несколько лет планировали туда переехать. И появилась мечта завести там необычную питомицу. Понятно, что выкупить саму лисицу на пушной звероферме не сложно, вопрос, что будет дальше. Мы отлично понимали, насколько это специфическое в содержании животное.В начале 2019 года узнали о готовящемся запрете на содержание в домашних условиях опасных диких животных с 1 января 2020 года (животные, заведенные до этой даты, могут содержаться и дальше). Очень удивились, узнав, что в перечень опасных животных наравне с крокодилами, кобрами и медведями планируют внести и лисицу обыкновенную, несмотря на то что средний вес взрослой лисицы около 7 килограммов и они не часто нападают на человека. За счет очень объемного меха лисица, особенно в зимнее время, может казаться достаточно большой по размерам, но это очень обманчиво. Для примера, вот так выглядит наша взрослая лисичка Тася после купания в сравнении с женской рукой.И эту лисичку не морят голодом. Она на натуральном корме и практически не ограничена в его потреблении, хотя это тоже, наверное, не совсем правильно.Мы приняли решение ехать на звероферму за лисенком. Честно говоря, уверенности не было даже в день поездки. В интернете прочитали много историй, когда лисят не получается приручить и вырастает дикарь, который сможет жить исключительно в вольере. Понимали, что нужно быть к этому готовым. Решили: ну, если вольер – значит, вольер. Взяли с собой в дорогу несколько клеток разного размера и несколько пар сварных краг – от укусов. На звероферме нам вынесли малюську, от которой, правда, исходил сбивающий с ног какой-то рыбный запах. Она была немного покусанная – нам объяснили, что щенки дерутся друг с другом за еду. Всю обратную дорогу она проспала у меня на руках, закутанная в одеяло. Ни клетки, ни краги не пригодились. Так у нас и появилась Таська.Было принято решение жить с лисой в одной комнате и даже спать практически вместе – ставили клетку рядом с кроватью. чтобы она к нам максимально привыкла и не боялась. Уходя или занимаясь делами, мы запирали ее в клетке, но как только появлялось время за ней последить – сразу же выпускали ее бегать по квартире.- Расскажите, в чем сложность содержания лис в домашних условиях? Есть какие-то особенности?- Не нужно забывать, что самое активное время у лисиц - это вечер и ночь. А утром и первую половину дня она, скорее всего, будет сонная. Чтобы лисичка ночью не мешала спать своей бурной деятельностью, на форумах рекомендуют ее «ушатать» днем. Гулять с ней. Активно играть – не давать отдыхать, чтобы к вечеру она выдохлась и ночью спала вместе с людьми. Но по факту получается так, что, скорее, она сама вымотает всех вокруг раньше и у нее еще останется немало сил буянить ночью. Так что нужно быть готовым к ночным представлениям.Как только сделали Таське необходимые прививки, начали гулять с ней на улице.«Смотри, какая собачка – на лисичку похожа!» – говорит женщина маленькой девочке, которую ведет за руку. Почему-то взрослые Таську до сих пор иногда принимают за собаку, зато вот дети никогда не ошибаются. «Няшный» вид лисы и спокойное Таськино поведение вводит людей в заблуждение, что можно просто взять и завести дома лисичку, как обычную кошечку или собачку. Мы обычно объясняем, что не все так просто.Лисы крайне сложные в содержании животные, если речь идет о питомце, который живет в одном помещении с человеком, так сказать в семье. Кто-то писал, что проще управиться с несколькими хаски, чем с одной лисицей. Попробую объяснить, так сказать, в общих чертах. Лисы крайне деятельны и любопытны. Помещение, где живет лисичка, должно быть специально подготовлено. Например, окна должны исключать возможность выпадения лисы на улицу. Если окно открывается, то на нем должна быть обязательно смонтирована металлическая сетка. Лисы часто паркурят - бегают не только по полу, но и забегают с разгону на стены. Также из помещения должны быть убраны все предметы, которые могут представлять опасность для крайне любопытного животного. Удлинители, электропровода. Розетки должны быть закреплены «намертво», чтобы их невозможно было вырвать из стены вместе с проводами под напряжением и иметь обтекаемую форму, чтобы сложно было подцепить зубами или когтями.Нужно постоянно убирать все мелкие предметы, которые в состоянии унести лиса. Причем недостаточно просто убрать в шкаф, так как лисица без проблем его откроет - все шкафы в обязательном порядке должны запираться, так как плутовка может справиться со шпингалетами, поворотными дверными ручками и выдвигающимися ящиками. Причем опасность заключается вовсе не в испорченных вещах – вещи можно купить, а в том, что лисичка будет пробовать все на вкус. Целлофановые пакеты, бытовая химия, лекарства – все это представляет огромную опасность. Наиболее безопасный вариант, когда лисичка в отсутствие человека будет ограничена вольером или специально выделенной для нее подготовленной комнатой или большим застекленным балконом-лоджией. Также владельцу лисы нужно быть готовым распрощаться с любым ремонтом, так как все, что не покрыто кафельной плиткой, рано или поздно может быть раскопано или оторвано.- Значит, сначала у вас появилась одна лисичка. Но вам показалось мало?- К осени мы пришли к выводу, что Таське одной скучновато. Нужен кто-то, кто смог бы принять на себя её неуемную энергию. И мы решили завести вторую лису – точнее лиса. Пушкин – вятская огневка. И, можно сказать, отказник. Его завела, точнее, попыталась завести у себя в квартире молодая московская семейная пара. Взяли они его уже полугодовалым, он оказался не совсем ручным и очень боялся людей. Поняв, что совершили ошибку, они стали искать ему новых хозяев. Таким образом у нас оказался еще и Пушкин. Много времени было потрачено на то, чтобы он привык к нам. Нам повезло, что он оказался совсем не агрессивным, хоть и очень пугливым. Несколько месяцев он даже не издавал никаких звуков. Мы были очень удивлены, первый раз услышав его голос. Со временем он немного адаптировался к людям. Ему интересно находиться с людьми, он будет постоянно за тобой ходить – не любит быть один. Но близкого контакта все равно боится. Как и Таська, тоже выучил некоторые команды и за вкусняшку отлично их выполняет. Подойдет гладиться тоже за вкусняшку. Пока лакомство у тебя в руках, можно его гладить – иначе убежит. За это он получил свое второе прозвище – Таксофокс.- А чем питаются ваши питомцы? Нужен какой-то специфический корм?Расхожее мнение, что лисица - это кошачья «прошивка» на собачьем «железе», не очень далеко от правды. Даже если посмотреть на рацион питания лисицы в дикой природе, то это будут преимущественно мелкие грызуны и реже - птицы. Хотя зачастую лисица не откажется и от растительной пищи, например, сладких ягод или фруктов. Все мы с детства знаем басню про лису и виноград, и это тоже не случайно. Зайцы и что-то более крупное не являются основой рациона, хотя иногда лисы охотятся и на них.В домашних условиях лисица готова съесть практически всё, чем питается человек. Но выберет то, что повкуснее или послаще. Однако далеко не всякая человеческая еда для них полезна. Мы придерживаемся мнения, что в незначительных количествах в качестве лакомства можно угощать лису практически всем, что она сама «клянчит». Лисица – плотоядный хищник. Ее питание на 70-80% должно состоять из мяса. Также можно добавлять некоторые фрукты и овощи. В нашем случае основу рациона составляют куриные шеи.В природе лисицы живут, в среднем, около 3-х лет, а в неволе могут дожить до 20 и даже больше.- Наверняка, был какой-то случай, когда ваши лисички как-то особенно набедокурили...- Да, однажды, уезжая на весь день, мы оставили их носиться по квартирному коридору. Возвращаясь домой уже за полночь, мы столкнулись с неожиданной проблемой. Отперев наружную дверь в квартиру, мы уперлись во вторую – ту, которая должна открываться внутрь квартиры и даже не имела замка. Дверь больше не открывалась. Даже не шевелилась. Толкать ее оказалось совершенно бесполезно – она не двигалась ни на миллиметр. Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда было не до шуток. Квартира не на первом этаже – залезть через окно проблематично. При помощи монтировки, взятой из машины, одновременно отгибая верх двери, получилось немного приподнять дверь на петлях и, наконец, попасть в квартиру. Оказалось, что лисы, пока бесились, сняли крышку с обувного ящика и забили ее в распор между внутренней входной дверью и шкафом в прихожей, тем самым чуть не оставив нас ночевать на улице.А однажды Пушкин сломал лапу, застряв между трубами в санузле. А хотел он добраться до рулонов туалетной бумаги, спрятанных от него повыше, потому что лис испытывает к ним необъяснимую тягу, стремясь разорвать на мелкие кусочки все 50 метров.- Илья, Настя, зоозащитники, наверняка, сейчас задаются вопросом, не лучше ли этим диким животным было бы жить в лесу? Не приходила ли вам в голову мысль выпустить лис в естественную среду обитания?- Это животные, не приспособленные к жизни в дикой природе. Их родители, бабушки, дедушки родились на пушной ферме и жили с человеком, который их кормил и предоставлял какой-никакой дом. Если их выпустить в природу, они практически сразу погибнут, как минимум, потому, что не умеют добывать себе еду.Тася была выкуплена напрямую со зверофермы, производящей меха. Если бы мы ее не забрали, в октябре-ноябре 2019 года она попала бы под забой.- То есть, можно сказать, что вы ее спасли?- Да. Там оставалось еще много животных. Ряды клеток, уходящие в горизонт, у которых даже пола нет - лисы ходят по металлическим прутьям. Целое поле лисиц для забоя.Есть проекты, когда люди скидываются, чтобы выкупать наиболее контактных и человекоориентированных лис с ферм. Открыто что-то вроде приюта для таких животных, который существует на пожертвования. Мы тоже стараемся финансово им помогать.- Что бы вы сказали людям, которые думают завести дома лису?- Заводя лисицу, нужно отдавать себе отчет, что, в отличие от собак, они не имеют генетической привязанности к человеку – их одомашнивание только началось. И они не стайные животные, как волки – предки современных собак. Не получится стать для нее вожаком. Можно лишь попытаться стать её другом. Лису ни в коем случае нельзя наказывать физически – одного раза будет достаточно, чтобы она вам больше никогда не поверила. А возможно, и всем остальным людям. С лисичкой нужно договариваться. Она должна понимать свою выгоду от хорошего поведения, иначе мало что получится. А вообще я бы сказал, что лисица - это животное для очень терпеливых, фанатично любящих лис людей, которые не будут жалеть времени, сил и средств на свою пушистую питомицу.Наталья Байнарович, ГТРК «Владимир»Фото и видео предоставлено героями материала