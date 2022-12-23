Исполняющим обязанности главы администрации района назначен замглавы администрации Сергей Будкин. Такое решение приняли депутаты Совета народных депутатов, после отставки Елены Жаровой.

Исполняющим обязанности главы администрации района назначен замглавы администрации Сергей Будкин. Такое решение приняли депутаты Совета народных депутатов, после отставки Елены Жаровой. Кандидатуру Будкина поддержали единогласно. Глава Киржачского района Андрей Доброхотов поблагодарил Елену Анатольевну за совместную работу на благо сельчан. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: администрация Киржачского района