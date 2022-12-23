Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «КЭМЗ» Владимира Лебедева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, принесшим заводу ущерб в 38,5 млн рублей.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «КЭМЗ» Владимира Лебедева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, принесшим заводу ущерб в 38,5 млн рублей. По данным СК РФ по Владимирской области, с апреля 2018 по декабрь 2019 годов Лебедев продавал неназванной фирме тракторы по заниженной цене, а в конце года предоставил компании приоритетное право на реализацию