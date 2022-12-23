Суздальской прокуратурой Владимирской области проведена проверка некачественной уборки территорий...

Суздальской прокуратурой Владимирской области проведена проверка некачественной уборки территорий от снега.Проверочные мероприятия показали, что на территории г. Суздаля и Суздальского района имеются многочисленные нарушений в указанной сфере.Так, тротуары на окружной дороге не очищены от снежных навалов, на ул. Октябрьской г. Суздаля проезжая часть не очищена от колейности, поул. Колхозная г. Суздаля имеется зауживание проезжей части в связи с наличием снежных отвалов.В с. Глебовское Суздальского района проезжая часть была покрыта льдом, который на момент проверки не обработан противогололедным составом.На ул. Михайловской и федеральной автомобильной дороге Р-132 остановочные пункты и подходы к ним не были очищены от снега.В связи с допущенными нарушениями главам администраций г. Суздаля и Суздальского района, внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.Кроме того, прокуратурой проведена проверка по публикациям средств массовой информации об отсутствии дорожного сообщения (из-за снежных заносов) с населёнными пунктами Катраиха, Доржево и Выселки.В настоящее время дороги к названным деревням расчищены, качество проведения работ будет оценено сотрудниками прокуратуры.Фото www.pxfuel.com/