Суздальской прокуратурой Владимирской области проведена проверка некачественной уборки территорий...
Суздальской прокуратурой Владимирской области проведена проверка некачественной уборки территорий от снега.
Проверочные мероприятия показали, что на территории г. Суздаля и Суздальского района имеются многочисленные нарушений в указанной сфере.
Так, тротуары на окружной дороге не очищены от снежных навалов, на ул. Октябрьской г. Суздаля проезжая часть не очищена от колейности, по
ул. Колхозная г. Суздаля имеется зауживание проезжей части в связи с наличием снежных отвалов.
В с. Глебовское Суздальского района проезжая часть была покрыта льдом, который на момент проверки не обработан противогололедным составом.
На ул. Михайловской и федеральной автомобильной дороге Р-132 остановочные пункты и подходы к ним не были очищены от снега.
В связи с допущенными нарушениями главам администраций г. Суздаля и Суздальского района, внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела.
Кроме того, прокуратурой проведена проверка по публикациям средств массовой информации об отсутствии дорожного сообщения (из-за снежных заносов) с населёнными пунктами Катраиха, Доржево и Выселки.
В настоящее время дороги к названным деревням расчищены, качество проведения работ будет оценено сотрудниками прокуратуры.
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